Calciomercato Udinese – L’agente di Udogie: “Friulani bravi a prenderlo”

Il team bianconero si godrà le prestazioni di Udogie per ancora una stagione. Ecco le parole dell'agente che svela tutti i retroscena

Redazione

Il team bianconero deve riprendersi dopo una prima parte di stagione di altissimo livello. Il campionato è iniziato con una sconfitta e da quel momento in poi ben 9 risultati utili consecutivi con sei vittorie nel mezzo. Poi un vero e proprio declino, visto che nei successivi sette match non è riuscito a portare a casa i tre punti e si è dovuto accontentare di qualche pareggio anche contro delle neo promosse. Dopo la sconfitta di ieri pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, bisogna fare un passo indietro e provare in tutti i modi a ritrovarsi in vista delle successive 23 partite. Nel frattempo non perdere tutte le dichiarazioni nei confronti di Destiny Udogie fatte dal suo agente. Ecco i retroscena di mercato.

"Il Tottenham ha tolto Udogie dal mercato, ma anche l’Udinese è stata brava a prenderlo perché quando il Verona aveva esigenza di vendere, tutte le squadre lo cercavano e avrebbero fatto il possibile per poterselo assicurare, inclusi i rossoneri di Milano e i bianconeri di Torino. Ma, in quel momento, l’Udinese ci ha creduto più di tutte le pretendenti e lo ha pagato 2 milioni e 800mila euro". Queste dichiarazioni non possono fare altro che mettere in risalto le grandi qualità del reparto scouting e soprattutto della dirigenza bianconera, che si è riuscita ad assicurare un futuro talento per pochissimi milioni di euro.

Commento sulla nazionale — "È inevitabile che finirà nella Nazionale italiana, ma sarà Mancini a decidere come e quando". L'agente del giocatore è fermamente convinto che Udogie possa rappresentare il futuro della nostra nazionale e non vede l'ora di fare la differenza anche in un nuovo contesto, dopo che ha dimostrato a tutti il suo valore all'interno del campionato italiano. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le valutazioni assegnate ieri sera. Ecco le pagelle assegnate ai giocatori friulani <<<