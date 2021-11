News Udinese – Parla Antonio Di Natale: “L’allenatore bianconero è…”

L'ex giocatore ora tecnico ha parlato ai canali ufficiali della società. Ecco le sue parole e il suo pensiero sulla squadra

Antonio Di Natale resta uno dei giocatori più iconici nella storia della società bianconera, ha sempre dato tutto per la maglietta che ha portato su per quasi tutta una carriera. Ha rifiutato squadre più blasonate per restare ad Udine e raggiungere gli obiettivi stagionali. Non solo gli obiettivi sono stati raggiunti, ma spesso anche superati, come la doppia qualificazione ai preliminari di Champions League. Inoltre ha segnato caterve di gol con addosso la maglia bianconera. Chi meglio di lui può dire la sua riguardo questa nuova squadra. Ha commentato nel migliore dei modi tutte le novità e i giocatori, senza far mancare anche il suo pensiero sul tecnico. Scopriamo le sue dichiarazioni.