Notizie Udinese – Parla Campoccia: “Crediamo nell’appeal dell’Udinese”

Il vice presidente bianconero ha detto la sua sulle ultime notizie riguardo un fondo americano interessato alla società. Ecco le parole

Redazione

L'Udinese si prepara per l'ennesima trasferta di questo campionato, ma tra ieri ed oggi le maggiori novità societarie sono arrivate (senza ombra di dubbio) nell'ambito delle cessioni. Non stiamo parlando di un normale addio di un calciatore, ma bensì della cessione totale di tutto il pacchetto di maggioranza bianconero. La dirigenza sta iniziando a valutare le proposte che arrivano principalmente dall'America o meglio dagli States. Un fondo sembra essere interessato all'acquisto non solo dei bianconeri, ma anche ai cugini del Watford. Nelle ultime ore ha parlato il vice presidente Campoccia che ha fatto un po' il punto della situazione. Ecco le sue dichiarazioni nei confronti dell'appeal che può avere la squadra del Friuli Venezia Giulia.

" L'Udinese crediamo abbia un suo appeal. Lasciamo che le cose vadano come devono andare". In questa situazione il vice presidente si è dimostrato molto diplomatico, senza sbilanciarsi troppo. Anche se provando a leggere tra le righe iniziamo a capire che sembra si stia muovendo qualcosa sotto. La dirigenza ha tutto l'interesse nel fare il bene per la squadra e di conseguenza non va sottovalutata alcuna pista possibile e percorribile. Infatti sempre Campoccia ci ha tenuto a fare il punto anche sulla linea che sta prendendo il calcio. Ecco con quale parole ha definito gli investimenti nel mondo dello sport più amato dal pubblico italiano.

Investimenti in crescendo — "Tantissime istituzioni finanziarie mondiali stanno guardando nel calcio e nei sistemi del calcio come le leghe una nuova frontiera su cui poter investire". Secondo il vicepresidente, il mondo del pallone è diventato uno degli investimenti del futuro, questo potrebbe anche spiegare tutti questi nuovi presidenti stranieri nella massima serie italiana. Cambiando completamente discorso, però, non puoi perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. In arrivo un nuovo campione direttamente dal Brasile. Ecco quello che bisogna sapere su Matheus Martins <<<