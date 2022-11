Udinese – Parla Carnevale: “Proveremo a battere questo Napoli”

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro proibitivo con il Napoli. Le ultime parole del capo scouting friulano: Andrea Carnevale

La squadra bianconera sta lavorando duramente sui campi del Bruseschi per preparare al meglio il prossimo incontro di campionato che la vedrà affrontare il Napoli di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. Una squadra costruita in maniera perfetta e che adesso sta volando in campionato. Ben otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica, stiamo parlando di un'enormità se pensiamo che siamo solamente alla quattordicesima giornata di campionato. A fare i complimenti a questo Napoli e presentare nel migliore dei modi il prossimo incontro, ci ha pensato il capo dell'area scouting Andrea Carnevale. Ecco le sue parole in vista di un match da brividi e senza esclusione di colpi.

"Siamo un po' in inferiorità numerica e di conseguenza arriveremo alla sfida contro la squadra partenopea con i giocatori contati. Quelli che potranno scendere in campo, però, sono sicuro che daranno il massimo dall'inizio alla fine". Queste sono state le prime parole di Carnevale, che ha messo sin da subito in cima alla lista tutte le defezioni di una squadra che fino a questo momento ha fatto benissimo. Questo è stato anche un ottimo modo per iniziare a coprirsi, vista la forza esplosiva del team di Spalletti. L'intervista non termina qua, visto che il direttore ha fatto il punto anche sul Napoli.

La sfida di sabato — "Quella di sabato sera sarà una partita bellissima e senza alcuna esclusione di colpi. Noi proveremo a battere il Napoli anche se sappiamo che sarà molto difficile". Si conclude qua l'intervista al direttore dell'area scouting. La partita sanno tutti gli addetti ai lavori che sarà a dir poco proibitivo, ma l'Udinese non vuole farsi mettere i piedi in testa da nessuno e proverà comunque a fare il suo gioco.