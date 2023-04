News Udinese – Parla Collavino: “Faremo i conti a fine campionato”

Il direttore generale Franco Collavino ha fatto il punto sul momento difficile che sta affrontando l'Udinese in queste ultime partite di campionato. Le sue parole sono servite a riappacificare l'ambiente e soprattutto a farci un'idea su queste ultime avventure vissute dalla società bianconera. Ieri sera ad Udinese Tonight si è parlato di tutto, dalla stagione movimentata fino ai problemi dei singoli giocatori passando anche per il rinnovo di Andrea Sottil. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a sentire le dichiarazioni del direttore generale.

"Abbiamo fatto un inizio di campionato strepitoso, un buon campionato fino alla sosta che poi ci ha creato qualche problema". Collavino ha poi continuato: " La mancanza di giocatori importanti, come Deulofeu, può aver contribuito ". Sicuramente le assenze hanno fatto male a questa squadra che aveva grande voglia di prendersi le sue rivincite sul campo da gioco, soprattutto dopo il grande avvio e i risultati che non arrivavano in questi ultimi mesi. L'idea del direttore però è una sola: "Al momento mancano comunque ancora otto partite, faremo i conti a fine campionato". Dopo il punto su questa stagione, andiamo a vedere le dichiarazioni riguardo il fantomatico ritiro.

Ritiro sì o ritiro no?

"Il ritiro è ultimamente un cliché giornalistico non ha senso continuare a parlarne. Rispondendo alla domanda, c'è stata un'attenta valutazione sulla questione e poi la Società ha deciso di non procedere in questa direzione". Di conseguenza queste parole cambiano tutti i pensieri di questo ultimo periodo. Franco Collavino assolve (parzialmente) la squadra e si prepara ai prossimi incontri di campionato. Sicuramente una notizia non proprio piacevole per tutti i tifosi visto le prestazioni che il team di Andrea Sottil ha regalato in queste ultime settimane.