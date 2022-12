Notizie Udinese – Parla Delneri: “Samardzic mi ha impressionato molto”

Il team friulano continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Non perdere le ultime sulla squadra che ha sorpreso tutti da inizio anno

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una società che ha intenzione di fare la differenza sotto tutti i punti, sicuramente non sarà semplice mettere in difficoltà squadre molto più attrezzate e blasonate come le big del nostro campionato ma ad oggi i friulani non hanno nulla da perdere. L'obiettivo o meglio, il sogno da realizzare è sempre lo stesso: un piazzamento che vale una delle prossime tre competizioni europee. Nel frattempo ha detto la sua uno dei tecnici più importanti della storia recente bianconera. Non perdere le dichiarazioni di Luigi Delneri a TeleFriuli.