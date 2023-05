Notizie Udinese – Parla il doppio ex Basta: “Domenica, una buona partita”

Ecco le dichiarazioni del doppio ex di giornata: Dusan Basta. Il suo punto su questa stagione e soprattutto sul match di domenica pomeriggio

Il doppio ex di giornata Dusan Basta ha fatto il punto sul prossimo incontro di campionato. Domenica pomeriggio alla Dacia Arena di Udine si affronteranno i bianconeri contro i biancocelesti di Claudio Lotito. Una partita che sicuramente riserverà colpi di scena e si tratta di due squadre che hanno grande voglia di sorprendere. Non sarà semplice portare a casa i tre punti che in questo caso non saranno d'oro, ma di platino. Per il team della capitale una vittoria sarebbe fondamentale in ottica Champions League e per i friulani invece solo con i tre punti si può ancora sperare nell'ottavo posto finale. Adesso non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere tutte le dichiarazioni che riguardano l'ex esterno di centrocampo Dusan Basta.

"L’Udinese ad oggi è tranquillo visto che si è salvato con largo anticipo anche se resta un pizzico d'amaro in bocca perché ad inizio campionato si pensava addirittura che la squadra sarebbe potuta arrivare in Europa". Il neo agente ha poi continuato:" Tutto sommato quella dell'Udinese è una stagione discreta, domenica mi aspetto una buona partita anche se i biancocelesti partiranno nettamente favoriti". Un match che (come detto in precedenza) vale davvero tanto per tutte e due le società. Andiamo a vedere nel dettaglio anche un retroscena di mercato che riguarda il laterale.

Il passaggio dall'Udinese — "Nel 2014 ero a Udine ormai da 5 anni e sentivo di aver dato abbastanza. Volevo provare una nuova esperienza. Ricordo ancora la chiamata di Pastorello che mi aveva parlato della Lazio. Non ci pensai su due volte ed accettai subito". Ecco il retroscena di mercato che racconta l'addio di Dusan al team bianconero per passare a quello biancoceleste.