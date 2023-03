Udinese – Parla Ehizibue: “Nel primo mese ad Udine, ho pianto”

Nelle ultime ore ha parlato il terzino dell'Udinese Kingsley Ehizibue. Il calciatore ha commentato il suo impatto con la società bianconera

L'Udinese sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato. La partita contro il Bologna sarà fondamentale per poter continuare a sognare una qualificazione in Europa. Tra i tanti giocatori da cui ci si aspetta molto c'è anche un terzino che è arrivato proprio negli ultimi giorni del mercato estivo, stiamo parlando di Kingsley Ehizibue. Il calciatore nigeriano è stato intervistato dal sito GOAL ed ha fatto il punto sul suo approccio con la squadra del Friuli Venezia Giulia. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con le sue dichiarazioni. Si è parlato sia della nazionale che del suo approccio a questa nuova avventura.

"Nel primo mese qui piangevo: si allenavano duramente e correvano costantemente. Guardavo Udogie e Pereyra e dicevo: ' Da dove hanno preso i loro polmoni?". Non un avvio semplice per il calciatore che arrivava dall'Olanda e dalla Germania (due campionati completamente diversi sia come stile di gioco che come intensità). Non è un caso che non abbia trovato anche molto spazio nel corso dei primi incontri di campionato e solo dopo l'infortunio di Pereyra e il Mondiale in Qatar sia riuscito ad imporsi sulla fascia di competenza. Adesso, però, passiamo anche ai suoi obiettivi in ottica futura. Ecco qual è il sogno di Kingsley Ehizibue.

Il grande obiettivo — "Non posso assolutamente farmi sfuggire l'occasione di giocare in nazionale". Un commento deciso per un calciatore che ha sempre avuto le idee chiare sin dagli inizi della sua carriera. Come esempio possiamo usare il celebre trasferimento saltato in quel di Genova, sponda rossoblù. Adesso Ehizibue ha voglia di continuare a sorprendere in Serie A ed allo stesso tempo di prendersi un posto da protagonista anche in nazionale. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. La dirigenza è interessata ad un nuovo bomber. Mourinho lo scarta, Marino fiuta l'affare <<<