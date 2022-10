Notizie Udinese – Parla il papà di Sottil: “Non si aspettava la chiamata”

La squadra bianconera sa di aver trovato una nuova grande guida tecnica, stiamo parlando di Andrea Sottil . Il mister continua a dire la sua e vuole provare in tutti i modi a fare la differenza sul campo da gioco. Nelle ultime ore si lavora intensamente verso il prossimo incontro di campionato. Quella di domenica sarà una sfida importante per il tecnico ex Ascoli, visto che è nato e cresciuto in quel di Torino. Proprio due giorni prima del match ha fatto il punto della situazione il padre del coach bianconero. Ecco le parole e tutte le dichiarazioni rilasciate a Tuttosport.

"Andrea ha amato l’Udinese alla follia. Da allenatore ha detto subito di sì: non si aspettava questa chiamata in estate". In una sola riga il padre del tecnico riesce a spiegarci nel migliore dei modi l'amore che Sottil riserva nei riguardi dell'Udinese. Una squadra che lo ha fatto crescere tanto quando era calciatore ed ora gli ha dato la prima grande occasione su una panchina della massima serie. C'è anche da aggiungere che il mister in pochissimo tempo, non solo si è preso la guida tecnica ma ha anche dimostrato, al meglio, di potersela meritare. L'intervista non si è conclusa qua ed andiamo subito con la seconda parte.

Il primo tifoso

"Tiferò per Andrea. Sono stato in difficoltà solo per Udinese-Fiorentina: speravo in un 3-2 finale, però con doppietta di mio nipote Riccardo". Anche un momento di scherzo per il signor Claudio che ha cercato in tutti i modi di far capire che domenica la fede calcistica verrà accantonata per quei novanta minuti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera. Il prossimo incontro è oramai alle porte e tra sole 48h si scenderà in campo per poter dire la propria. Sottil prepara una vera e propria sorpresa in attacco <<<