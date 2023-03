Notizie Udinese – Parla Marino: “Kvara era nelle relazioni dei nostri scout”

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha commentato su Radio 24 la stagione degli azzurri in vetta alla classifica del campionato italiano. Si parla di una squadra che ha sicuramente ammazzato il campionato e di conseguenza bisogna dare tutti i complimenti del caso. A farli ci ha pensato anche il direttore citato in precedenza. Non ha parlato, però, solo della grande cavalcata della squadra campana ma anche di uno dei calciatori più in forma del nostro campionato ma anche di tutto il Mondo. Stiamo parlando di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta facendo impazzire Napoli e non solo con le sue giocate. Ecco il pensiero del direttore su questo talento e della sua classe cristallina.