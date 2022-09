Notizie Udinese – Parla Adam Masina: “Il gruppo è la nostra forza…”

Il team bianconero continua a lavorare verso il prossimo incontro di campionato. Il match sarà tutt'altro che semplice, visto che dall'altra parte ci sarà una squadra pronta per fare la differenza ed a caccia di punti importanti per scalare la classifica. Gabriele Cioffiha voglia di fare la differenza, soprattutto in una partita contro una squadra che fino a qualche mese fa era la sua. Nelle ultime ore ha parlato anche uno degli ultimi nuovi acquisti. Adam Masina ha iniziato il suo percorso in bianconero nel migliore dei modi, ma adesso starà fuori per diverso tempo. Un infortunio lo ha messo K.O. per mesi. L'ex Watford ha comunque espresso il suo parere (durante la trasmissione Udinese Tonight) su questo avvio di stagione.