Udinese | Parla il numero 10: “Sono felicissimo di essere rimasto a Udine”

Il fantasista catalano ha speso parole al miele per la società bianconera, raccontando di essere orgoglioso della scelta di rimanere

Redazione

C'è un giocatore che a Udine sta vivendo una seconda giovinezza. Gerard Deulofeu, dopo gli anni trascorsi in giro per l'Europa sembra aver trovato il proprio posto felice. Qui sul prato della Dacia Arena, non solo è considerato un leader e una guida, ma è riuscito a esprimere al meglio il suo calcio. L'anno scorso ha totalizzato 13 reti, record in carriera. In questa stagione, invece, è ancora a secco di gol, ma ha messo a referto già 6 assist: è il quarto in Europa in questa speciale classifica, dietro solo a mostri sacri come Messi e Neymar.

Le sue giocate, in questo avvio, stanno conducendol'Udinese verso lidi inesplorati da anni. Nonostante le voci di una sua possibile partenza in estate per giocare la Champions League, il catalano si sta guadagnando il sogno di giocare in Europa direttamente con la maglia bianconera addosso. Proprio di questo ha parlato nella sua ultima intervista.

Le parole del 10

"Sono felicissimo di essere rimasto a Udine e di indossare questa maglia". Parole al miele dell'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu, in un'intervista rilasciata al mensile del club friulano. "Non posso prevedere l'andamento della stagione -ha proseguito lo spagnolo- ma lavoriamo per raggiungere obiettivi importanti. Quando sei orgoglioso di giocare per una squadra le cose importanti arrivano. Lo stesso vale per i miei compagni, che sentono l'attaccamento alla maglia e questo fa la differenza." La cessione non è alle porte, ma sono tanti i top club che hanno intenzione di assicurarsi un talento di questo tipo. Il rischio di un addio a gennaio c'è <<<