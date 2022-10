Notizie Udinese – Parla Padelli: “Domenica meritavamo i tre punti”

Ieri sera ha presentato la nuova maglia il portiere Padelli. Nel corso della presentazione, l'italiano, ha rilasciato diverse dichiarazioni

L'estremo difensore bianconero continua a scaldare i guanti, visto che fino ad oggi non è ancora arrivata una chance dal primo minuto. Potrebbe essere, però, solo una questione di tempo prima che Daniele Padelli possa compiere il suo esordio stagionale. La situazione non è delle più semplici viste anche le grandi prestazioni del primo guardiano: Marco Silvestri. Nelle ultime ore, però, Andrea Sottilha confermato che proprio l'ex Verona sta riscontrando qualche problema al piede e di conseguenza per l'esordio di Daniele potrebbe essere arrivata l'ora. Nel frattempo non perdiamo tutte le dichiarazioni di ieri sera all'emittente televisiva Udinese Tonight. Le parole del portiere ex Campione d'Italia.

"Per quanto visto sul campo da gioco, meritavamo i tre punti domenica sera. Uscire dalla capitale con un punto guadagnato contro una squadra come quella di Maurizio Sarri, però, ci sta". Padelli è chiaro e sincero, confermando sin da subito che la squadra non è pienamente soddisfatta della prova di domenica pomeriggio. Un team che è andato vicinissimo alla vittoria, ma che per via di due traverse si è dovuto accontentare di un mesto pareggio. Secondo l'ex neroazzurro, inoltre, sta nascendo un vero e proprio gruppo di livello e conferma che la squadra ha intrapreso la strada giusta in vista del proseguimento della stagione.

La serietà

Sempre secondo l'estremo difensore a fare la differenza fino ad ora è la qualità con cui si allenano tutti i giocatori, anche chi viene impiegato di meno. Ecco le parole: "anche chi non gioca, ad esempio Jajalo e Nestorovski, si allena come dovesse giocare tutte le partite". Secondo il portiere e non solo, questo atteggiamento non può fare altro che aumentare l'intensità di tutti e di conseguenza migliorare giorno dopo giorno.