News Udinese – Parla patron Pozzo: “Cammino lungo, ma sono fiducioso”

Il presidente bianconero continua a lavorare in vista del proseguimento di questa stagione. Ecco le sue dichiarazioni al galà della società

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Ieri è andato in scena il gran galà della squadra che festeggiava i 126 anni di storia. Non solo tutti i calciatori (escluso il nazionale Enzo Ebosse) erano presenti, ma anche tutti gli addetti alla società. Prima di iniziare a festeggiare ha detto la sua il presidente da oramai trent'anni: Giampaolo Pozzo. Ecco le dichiarazioni del patron che raccontano al meglio questa prima parte di stagione in cui i friulani hanno sorpreso parecchi addetti ai lavori. Partiamo con l'intervista.

"Siamo presenti da moltissimo tempo, un terzo di questi 126 anni e siamo qui per festeggiare questo momento particolare". Le prime dichiarazioni del presidente sono subito a favore delle celebre storia del club che è riuscito a formarsi e crescere anno dopo anno diventando una vera e propria certezza all'interno del nostro campionato. Il presidente ha poi continuato parlando dei suoi predecessori e ringraziando anche loro di tutto il lavoro compiuto fino ad oggi, non sono tantissime le società che possono vantarsi di un traguardo di questo tipo (ha sempre detto il paron bianconero). L'intervista non si conclude qua, visto che sempre Pozzo ha fatto il punto anche sulla nuova stagione.

I nuovi obiettivi — "Possiamo essere soddisfatti della prestazione e della classifica in queste prime quindici partite di campionato. È merito di tutti, giocatori e staff. Sarà un cammino ancora lungo da percorrere, ma sono fiducioso". Il presidente non si sbilancia completamente, ma sappiamo che il sogno è sempre lo stesso: un piazzamento europeo. La squadra sa di poterci arrivare ed infatti lavora intensamente sui campi giorno dopo giorno. L'intervista del patron friulano si conclude qua.