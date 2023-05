News Udinese – Mister Sottil: “Il rigore? Per me è una chiara simulazione”

Il tecnico Sottil ha commentato questa stagione ai microfoni di Udinese Tonight. Ecco le parole del bianconero nel corso della trasmissione

Ieri sera è arrivato il momento per fare il punto su questa stagione davvero a due facce. Ha preso il microfono in mano il coach dei bianconeri Andrea Sottil che ha cercato di commentare nel migliore dei modi quest'annata. Ricordiamo a tutti che l'Udinese era partita nel migliore dei modi, ma con il passare dei mesi e l'aumentare degli infortuni, le buone prestazioni sono andate a scemare. Non perdiamo altro tempo e partiamo sin da subito con tutte le dichiarazioni del coach bianconero. Ecco l'intervista fatta al mister originario di Torino.

Un primo bilancio: "Questa è la mia prima stagione in Serie A, mancano solo due partite ma spero vivamente di poter chiudere nel miglior modo possibile. Sono fiero ed orgoglioso di questo gruppo che porterò per sempre nel mio cuore". Ha poi continuato: "Oggi abbiamo 46 punti ed anche grazie ai ragazzi, secondo me, abbiamo fatto un bellissimo campionato fino alla fine". Parole che arrivano dal cuore per il coach che sembra avere in mano il suo team e che nonostante le ultime brutte prestazioni ha ancora voglia di sorprendere e fare la differenza all'interno del campionato italiano. L'intervista non si conclude qua, visto che ha detto la sua anche sul match di domenica sera e sul video uscito nelle ultime ore da parte dei canali social biancocelesti.

"Per me è chiara simulazione" — Ecco le parole del tecnico sul video uscito nelle ultime ore: "Marino è una persona seria, competente ed un grande Dirigente. Tutte le squadre giocano per un obiettivo e tutte devono essere, a mio avviso, serie e rispettose. Non voglio commentare oltre il video pubblicato, per me era chiara simulazione".