Notizie Udinese – Parla il baby Semedo: “Mister chiede più concentrazione”

Ieri pomeriggio al termine della sfida contro la Rappresentativa Carnica, terminata per 15 a 0 ha detto la sua il bomber bianconero Vivaldo Semedo. Il centravanti portoghese vuole sicuramente fare la differenza nonostante la concorrenza serratissima sul campo da gioco. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutte le sue dichiarazioni. "È andata bene, io e la squadra siamo focalizzati sul ritiro e sulle prossime amichevoli. Vogliamo dare il nostro massimo". Parole molto chiare da parte del calciatore ancora giovanissimo, ma che ha sicuramente voglia di sorprendere e dire la sua. Non ha parlato solo del match, ma anche delle parole che il mister gli riserva in allenamento. "Il mister mi chiede più cattiveria, più concentrazione– racconta il portoghese – Devo sfruttare meglio le occasioni da gol".