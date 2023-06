News Udinese – Semedo pronto per i big / Tripletta con l’under 18

Il centravanti portoghese Vivaldo Semedo sta sorprendendo tutti in madre patria. Il calciatore ha messo a referto una tripletta con la nazionale under 18 ed adesso inizia ad avere puntato addosso tutti gli occhi delle big del calcio. I gol sono arrivati nelle vittoria per 4-2 contro l'Australia. Una partita difficile che il club ha dovuto giocare al massimo per potersi portare a casa un successo che vale davvero tanto. Adesso Vivaldo è atteso ancora da un altro match, stiamo parlando della sfida con la Norvegia il prossimo 11 giugno. La stagione per lui si concluderà solamente il 13 giugno contro l'Inghilterra. Vedremo se anche nelle prossime settimane riuscirà a dare seguito a questa prestazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Thauvin ha la testa già in Francia: le possibili destinazioni <<<