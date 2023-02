Udinese – Parla Marco Silvestri: “Donnarumma è un mio tifoso”

Il team guidato da Sottil si prepara al prossimo incontro match. Nel frattempo Marco Silvestri racconta il suo rapporto con la nazionale

L'estremo difensore che è arrivato ben due estati fa dal Hellas Verona ha detto la sua riguardo il suo rapporto con la nazionale in un'intervista esclusiva con Sky Sport. Stiamo parlando di un giocatore che in queste ultime stagioni sta davvero rendendo in maniera eccezionale. Probabilmente la chiamata da parte di Roberto Mancini sarebbe anche un po' il coronamento del suo sogno e del grande lavoro fatto. Proprio durante le sue parole con l'emittente televisiva ha specificato diversi aspetti della sua carriera ed anche il suo rapporto con determinati giocatori che attualmente giocano proprio con gli azzurri. Ecco le dichiarazioni di Marco Silvestri.

"Gigio è un mio fan, nel senso che gli piaccio come portiere poi vabbè abbiamo anche un bel legame d'amicizia, quindi secondo me gli farebbe piacere avermi con lui in nazionale". Il portiere è partito subito a cannone, spiegando alla giornalista che effettivamente quello degli azzurri non è solo un sogno, ma spera che possa diventare qualcosa di reale e tangibile. Per il momento, però, si deve quasi accontentare di un sogno, ma che il portiere non ha nessuna intenzione di abbandonare ed anzi vuole continuare a coltivare. A proposito di sogni ecco come Marco Silvestri si immagina la sua prima esperienza in ritiro in quel di Coverciano.

Il sogno premonitore — "Tempo fa ho parlato con Gigio Donnarumma, visto che ci sentiamo spesso. Ho sognato che eravamo in ritiro in nazionale e proprio Gigio mi inviava i messaggi per farmi sapere che mi aspettava a cena. Quindi è una cosa che è sempre lì, bella forte". Con queste parole si conclude l'intervista dell'estremo difensore. Ora non puoi perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Ecco la possibile decisione che il tecnico bianconero può prendere nel mezzo del campo. Due posti disponibili per tre titolari <<<