Udinese-Catanzaro / Parla mister Sottil: “C’è tempo per perfezionarci”

Il tecnico Sottil è stato molto chiaro al termine del match contro il Catanzaro. Ecco le sue dichiarazioni su questa partita e sul campionato

Si è conclusa la prima prova stagionale per gli uomini di Andrea Sottil. Oggi è arrivata una vittoria soddisfacente sia per il risultato finale di quattro reti a uno che per il gioco espresso. Sicuramente questa Udinese presenta un ottimo bigliettino da visita verso l'inizio del campionato. Adesso non possiamo fare altro che andare subito con le parole del tecnico che ha spiegato nei dettagli l'andamento della gara e soprattutto le dichiarazioni sui singoli che si sono messi in mostra nel corso di questo pomeriggio.

"La squadra ha cambiato molto quest’anno, sono arrivati tre quinti nuovi e non solo. Non è semplice far girare subito gli ingranaggi, ma siamo a buon punto". Il tecnico ha poi aggiunto: "Stiamo cercando di far capire ai nuovi come voglio che si muovano in campo nelle due fasi, qualcosa non è ancora fluido ma ho visto tante cose belle, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo ancora una settimana prima dell’inizio del campionato, c’è tempo per perfezionarci". Non si è parlato solo della trama di gioco di tutto il team, ma anche delle possibilità di vedere sul campo dei giocatori completamente recuperati. Uno su tutti è senza ombra di dubbio Florian Thauvin. Ecco le parole di Sottil sul francese.

Florian Thauvin — "Non si può dimenticare come si gioca a calcio, ho sempre detto che aveva bisogno di tempo per recuperare l'intensità tipica della Serie A e ora si vedono i risultati: salta l'uomo, attacca lo spazio, chiude i cross". Commenti al miele da parte di Andrea Sottil, anche se questa prestagione è davvero spettacolare per l'ex Marsiglia. "La partita vera come quella di stasera rifinisce e completa la preparazione, quando si gioca per i tre punti o per il passaggio del turno aggiunge adrenalina e concentrazione rispetto a un'amichevole".