Notizie Udinese – Parla Thauvin: “Sono molto felice di essere ad Udine”

Il centrocampista francese Thauvin si prepara ai prossimi incontri di campionato. Ecco le sue dichiarazioni in vista del finale di stagione

Il centrocampista francese Florian Thauvin continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Questo gennaio è arrivato ed ha sancito il suo accordo con la società friulana, ma nell'ultimo periodo non è riuscito a rendersi sin da subito protagonista e ad oggi resta un vero e proprio punto di domanda per il club. Da domenica prossima inizierà un altro campionato per il francese. Il suo obiettivo è quello di riuscire a mettersi in mostra come non fatto fino ad oggi. Dovrà combattere e battagliare su ogni pallone, anche perché la concorrenza è sia in forma che molto agguerrita. Ecco le dichiarazioni del fantasista all'agenzia EFFE sul suo addio al Tigres.

"È stata una bella esperienza, sono stato molto felice di giocare per il Tigres. È finita male ma ho ancora dei bei ricordi. Quello che mi è piaciuto di più sono stati i messicani". Delle parole comunque che riservano ancora un po' di rancore per quella che comunque (a detta del francese) è stata una bella esperienza, ma che si sperava potesse finire in un altro modo. Non ha parlato soltanto delle giocate con il club messicano, ma ha anche fatto il punto sul suo approdo in bianconero. Ecco tutte le ultime dichiarazioni di Thauvin e il pensiero sull'Udinese.

In maglia bianconera — "Ho ricevuto la chiamata dell'Udinese. Ho firmato subito. Sono molto contento di essere in questo campionato e poter giocare per questa squadra". Florian ha grande voglia di tornare ai vertici del calcio europeo e sa che per farlo deve prima compiere un passaggio intermedio. Ci si aspetta molto da lui in questo finale di stagione, visto anche che nella prima parte non è quasi mai riuscito a fare la differenza.