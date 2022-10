Lazio-Udinese | Parla Zaccagni: “È il mio miglior inizio di stagione”

Prove di volo. La Lazio, dopo il secondo pari consecutivo in Europa League contro lo Sturm Graz, ora cerca l'impennata definitiva in classifica. Se solo Maurizio Sarri non avesse una squadra sfiancata dall'impegno europeo, quello di oggi contro l'Udinese sarebbe uno spettacolo a pieno regime. E invece quella di ieri a Formello è stata una rifinitura a ritmi blandi, nell'unico allenamento di preparazione a una partita che chiederà il massimo dello sforzo, fisico e nervoso, soprattutto contro una squadra che gioca all'inglese. Le ultime forze dovrà regalarle uno Stadio Olimpico da oltre 45.000 spettatori, ambiente a dir poco caloroso per non far mancare il proprio apporto a una squadra che vuole continuare a migliorare i suoi record. I biancocelesti nella loro storia non hanno mai vinto cinque gare in Serie A senza subire gol, la difesa laziale cerca la definitiva consacrazione di fronte al terzo miglior attacco del campionato.