Parma, Cornelius: “Credo nella salvezza, non dobbiamo mollare”

Le dichiarazioni dell'attaccante danese

Redazione

UDINE - E' stato preziosissimo per l'Udinese il punto ottenuto ieri pomeriggio sul campo del Parma, nella ventitreesima giornata di Serie A. Non solo per come si era messa la gara con la svantaggio di due reti, ma anche perché la rimonta del Tardini, firmata da Stefano Okaka e Bram Nuytinck, ha permesso alla squadra friulana di restare a distanza di sicurezza dalla zona più pericolosa della classifica. Sono ben dieci, infatti, le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto, attualmente occupato dal Cagliari, uscito sconfitto dallo scontro diretto col Torino. Proprio il Cagliari ha ufficialmente deciso di esonerare Eusebio Di Francesco. Leonardo Semplici, ex tecnico della Spal, è il candidato numero uno alla successione.

Il Parma è rimasto invece in penultima posizione, sciupando il doppio vantaggio che aveva accumulato nel corso di un primo tempo molto ben giocato. In casa emiliana continua quindi la crisi, testimoniata in maniera eloquente dai numeri. Tredici sconfitte, otto pareggi e soltanto due successi, l'ultimo dei quali lo scorso novembre, in ventitré turni di campionato. Inoltre Roberto D'Aversa, da quando è tornato sulla panchina gialloblù sostituendo Fabio Liverani, non è ancora riuscito a vincere una partita. Attraverso i microfoni di DAZN, Andreas Cornelius, centravanti del Parma, ha espresso la propria delusione.

IL SUO COMMENTO - "Ovviamente dispiace non aver colto l'opportunità di vincere. La partita si era messa bene ma non abbiamo saputo difendere i due gol. La prestazione secondo me è stata comunque buona, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo approcciato bene la sfida. Sono contento di aver ritrovato il gol, ma sarei stato più soddisfatto se avessimo vinto. Abbiamo giocato con coraggio e personalità, facendo in campo ciò che abbiamo preparato durante la settimana in allenamento. Credo che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, ma ora non dobbiamo mollare. Bisogna continuare a lottare. Il campionato è ancora molto lungo e continuo a credere nella salvezza".