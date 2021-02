Udinese, le parole di D’Aversa in vista della gara con i bianconeri

Il tecnico del Parma ha parlato in conferenza stampa, in vista della partita con l'Udinese. Ecco che cosa ha detto

"Le voci su un cambio in panchina? Io e il presidente Krause parliamo ogni settimana, mi ha garantito che non c'è stato nessun incontro in società, per parlare di me. E' ovvio poi che alla fine di ogni gara si analizzi quello che è accaduto, non posso pensare di non essere responsabile di tutto questo, abbiamo fatto un solo punto in sei partite. Io sono un tecnico e quindi sono abituato alle critiche, ultimamente ho dovuto fare fronte a tante cose, ma se si mette in dubbio la mia professionalità allora m'infastidisco, perché questa cosa da parte mia non è mai mancata. Io vi garantisco che non dormo la notte quando perdiamo. Ho un rapporto pessimo con la sconfitta".