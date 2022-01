News Udinese – Le parole d’addio di Fernando Forestieri: “Grazie…”

L'ex giocatore bianconero ha rescisso il contratto ed ora sta cercando una nuova sistemazione. Andiamo a vedere le sue ultime dichiarazioni

Solo due giorni fa è arrivata l'ufficialità. L'oramai ex giocatore bianconero, Fernando Forestieri ha rescisso il suo contratto con il team bianconero. Stiamo parlando di una scelta fatta in maniera da poter trovare più spazio nei giorni a seguire. Potrebbe non essere facile rilanciarsi, ma viste le sue prestazioni durante questa stagione, sorge il dubbio che sicuramente si meriti una chance in più. La società ha lasciato partire il giocatore verso nuove mete, rinunciando ad un esborso economico da parte di altri club. Sicuramente una scelta fatta anche per favorire il percorso della seconda punta. Ora andiamo a vedere le sue parole al club bianconero. Un addio o un arrivederci? Lo scopriremo solo con il tempo.