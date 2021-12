Udinese – Ufficiale la rescissione di Forestieri / Il comunicato ufficiale

Il giocatore bianconero non riusciva più a trovare spazio e la società ha concesso all'attaccante di liberarsi a costo zero. Tutti i dettagli

La società bianconera inizia a fare i primi conti con il calciomercato . Sono diversi i giocatori scontenti e che vorrebbero provare una nuova esperienza in altri club. Sono vogliosi di rivalsa e non vedono l'ora di poter avere una chance. T ra questi c'è anche l'argentino Fernando Forestieri . Il direttore dell'area tecnica assieme al resto della società ha concesso all'attaccante la rescissione consensuale del contratto . L'italo argentino a partire da oggi sarà libero di poter firmare con qualsiasi team. Andiamo a vedere il comunicato ufficiale del club , nel quale si definisce la fine del rapporto tra la seconda punta e il team friulano.

Fernando era arrivato per la sua prima esperienza in bianconero nel 2010 per poi ritornare in Friuli nell’estate 2020.