Notizie Udinese – Le parole di Deulo dopo l’infortunio: “Non è una tragedia”

Ieri sera ha emanato le sue prime dichiarazioni Gerard Deulofeu dopo l'infortunio che lo terrà fuori dal campo per più di qualche mese

Ieri mattina è arrivata una vera e propria mazzata per tutti i fans della squadra bianconera Gerard Deulofeu dovrò andare in sala operatoria e la stagione è finita per lui. I giocatori dovranno fare a meno di uno dei calciatori più decisivi delle ultime due stagioni e sicuramente non sarà semplice apprendere una defezione di questo tipo. Adesso si lavora per cercare di sostituirlo con i giocatori presenti sul campo da gioco e soprattutto nelle rosa bianconera. Nel frattempo non perdere le dichiarazioni del numero diez dopo lo stop obbligato che lo terrà fuori dai campi che adora calcare.

"Per me non è una tragedia. È una nuova opportunità. Terza volta che, purtroppo, passerò in sala operatoria, ma in ognuna di esse ho potuto vedere e sentire come mi è servito a crescere sia in ambito personale che professionale". Sicuramente delle parole che fanno comprendere a pieno l'intelligenza di un giocatore come lo spagnolo. La sua assenza sarà tanto importante in campo quanto nello spogliatoio. Si spera possa tornare il prima possibile a fare la differenza come di consueto riesce a fare ed oramai ci aveva abituato. Ora andiamo a vedere nel dettaglio la seconda parte del post pubblicato su tutti i suoi social.

Il nuovo recupero — "Affronterò questo duro processo con tutto ciò che comporta nel migliore dei modi, essendo felice e stando accanto alle persone che mi danno vita". Il calciatore non ha nessuna intenzione di mollare ed anzi rilancia in vista della prossima stagione di campionato. Adesso non possiamo fare altro che fargli gli auguri di buona guarigione da parte di tutta la redazione di Mondoudinese e sperare in un suo rientro il prima possibile. Cambiando rapidamente discorso, torniamo sul match che ci aspetta lunedì sera. Sia il Verona che l'Udinese senza i loro top player: il punto <<<