News Udinese – Le parole dell’ex D.S. Larini: “Manca ancora maturità”

"L'Udinese ha dimostrato di essere potenzialmente forte. Sin dai primi istanti della partita, non c'era storia. Poi i friulani si sono messi a giocare con leziosità". In queste parole l'ex affiliato alla società dei Pozzo ha rimarcato la forza della squadra e di conseguenza il grande operato del presidente, ma anche di tutto il resto dei componenti, incluso tutto il gruppo mercato. Entrando nel merito della partita, però, ha cercato di far capire che l'Udinese è una squadra forte ma manca ancora di qualcosa. Sicuramente la cattiveria agonistica e la capacità di sfruttare al massimo le occasioni non è uno dei pregi del team di Sottil e cosa su cui bisogna continuare a lavorare intensamente.