Udinese – Le parole del tecnico: “Su Molina non era cartellino rosso”

Ha parlato il tecnico bianconero nel post partita dell'incontro che ha visto affrontarsi Udinese e la società capitolina guidata da Sarri

Redazione

Bisognava rilanciarsi dopo la ripresa tutt'altro che positiva, ricordiamo la sconfitta per 2-1 contro il Torino e il pareggio per zero a zero nella serata in cui si sono festeggiati i 125 anni della società. Oggi l'occasione era di quelle perfette, dato che si parla di un risultato utile di prestigio. Non a caso i ragazzi, seppur rimaneggiati, hanno dato tutto in campo. Alla fine ne è uscito un fantastico quattro a quattro. Tutti hanno dato il massimo e fatto divertire anche i tifosi, ora andiamo a leggere le parole del mister nella conferenza del post-partita. Sicuramente il tecnico non può essere completamente soddisfatto, ma la prestazione è tutto sommato positiva.

Sul match

La prima domanda riguardava la Lazio:

"Conosciamo le caratteristiche e le qualità dei biancocelesti, ma sapevamo che recuperare la palla avrebbe potuto aiutare per portare a casa il match."

Ecco invece il commento sull'incontro:

"Una partita sulle montagne russe, otto gol, espulsione, cambi di sistema. Nel primo tempo è la partita preparata, nel secondo la partita con i suoi campioni riesce a ribaltare il match e ristabilire la parità. Non ci siamo sciolti, anzi teniamo il campo in maniera adeguata, anche negli ultimi minuti con l'uomo in meno."

Il mister sull'espulsione del terzino argentino:

"Sinceramente, non avevo il pensiero di mettere fuori Molina, avevo più pensiero dell'ammonito Becao. Pensavo di non avere problemi, infatti è stata una sorpresa questo fallo inutile. Detto poi che se ammoniamo queste cose qua, allora è finita. Non ritengo andasse espulso."

Il modulo

Il pensiero sul nuovo stile di gioco:

"Non mi importa nulla della difesa a quattro o della difesa a tre. Io metto in campo la squadra in base all'avversario che andrà affrontato. Volevamo giocare con un attaccante vicino a Beto e ripartire pure con gli esterni. Motivo per cui ho ritenuto che questa fosse la direzione giusta. Il nostro percorso è favorito grazie a questo sistema di gioco."

Il palleggio della squadra è stato positivo?

"Oggi siamo insoddisfatti sotto il punto di vista della qualità del palleggio. La squadra però è venuta a Roma senza paura, un aspetto da considerare."

I complimenti all'attaccante portoghese:

"Beto ha margini incredibili, ma non bisogna avere fretta. Già ora fa la differenza, ma può ancora migliorare e infatti continua a lavorare senza sosta."

