Udinese – Le parole di Marino nel prepartita: “Giochiamo per vincere”

Il match tra i rossoneri di Stefano Pioli e i bianconeri di Andrea Sottil è ufficialmente alle porte. Stiamo parlando di due squadre che hanno intenzione di vincere e portare a casa i tre punti a tutti i costi e in tutti i modi possibili. Sicuramente non sarà semplice poter fare la differenza contro una società di alto livello ed alta caratura come quella di Milano, ma questa Udinese sa che può credere nelle sue capacità. Ad annunciare e preparare questo incontro ci ha pensato il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ecco le dichiarazioni del dirigente più importanti di tutta la società.

"L'Udinese, con mister Sottil in campo ha sempre giocato per vincere. Il team come continuità di risultati non è mai assolutamente mancato". Queste sono le dichiarazioni del direttore che ha indubbiamente aggiunto altro peso su un match che si presenta in maniera spettacolare e potrebbe essere confermata ogni attesa. Inoltre non sono mancate anche delle punzecchiature a tutti gli addetti alla stampa, visto che la continuità di risultati è sicuramente stata un problema di questo team fino ad oggi. Senza il filotto di oltre quindici incontri con un solo successo, il team sarebbe in lotta con le migliori del nostro campionato. L'intervista, però, non termina qua di certo.