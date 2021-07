News Udinese – Ecco le parole del D.S. Pierpaolo Marino

Oggi c'è stata l'occasione di poter sentire le parole del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Scopriamo cosa ha detto

Oggi va in scena la prima partita per gli uomini di Mister Gotti , c'è parecchia voglia di fare bene nella stagione che sta per arrivare. Oggi si avrà la possibilità di testare i primi due acquisti ufficiali, Padelli e Udogie . Prima del test match c'è stata l'occasione di poter sentire le parole del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino . Scopriamo cosa ha detto ai microfoni di Udinese TV.

Con queste affermazioni si è conclusa l'intervista del braccio destro di Vittorio Pozzo in quel di Udine, per poi lasciare spazio al campo. Le novità per il ruolo di portiere non finiscono qua, proprio la dirigenza ha dato l'ultimatum ad uno dei candidati, scopri chi <<<