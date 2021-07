Notizie Udinese – Le prime parole di Udogie: ”Felice di essere qua”

Il neo acquisto dell'Udinese ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi bianconeri: queste le sue parole

Tra poco più di un mese inizierà la Serie A 2021-2022. L'Udinese sarà chiamata subito ad una sfida impegnativa visto che dovrà affrontare la Vecchia Signora alla Dacia Arena. In attesa di questo importante match, i ragazzi di Gotti sono al lavoro al Bruseschi per terminare la prima parte di preparazione. Dal 19 luglio al primo agosto inizierà il ritiro vero e proprio. Anche quest'anno i bianconeri voleranno in Austria, a Sankt Veit. In Carinzia, i friulani troveranno diverse strutture all'avanguardia, come una moderna palestra e la piscina, oltre ai tre campi da calcio. Inoltre, in questi giorni, ci sarà l'arrivo del neo acquisto Destiny Udogie. Il classe 2002, prima di raggiungere il resto dei compagni, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi. Ecco le sue parole