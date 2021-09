Udinese – Le parole dei protagonisti dopo la sconfitta

Le parole dei protagonisti dopo il 4-0 che ha concluso la quarta giornata di campionato. Dichiarazioni molto interessanti

Si conclude la quarta giornata di campionato. Non il risultato sperato per la compagine friulana, ma questi campani erano veramente troppo. Impossibile arginarli in ogni modo ed infatti il risultato finale è molto pesante, quasi troppo. 4-0, che fa capire a tutte le avversarie che questa società può veramente ambire in alto. Per quanto riguarda i bianconeri, c'è ancora da lavorare. Sicuramente non sono questi gli avversari da battere per potersi salvare tranquillamente e togliersi qualche soddisfazione, ma un risultato del genere può minare le certezze che si erano create in queste prime giornate. Scopri assieme a noi le parole dei protagonisti durante il match. Bisogna subito voltare pagina.