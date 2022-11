News Udinese – Le parole social di Lovric: “Volevamo vincere…”

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Dopo uno splendido mese di Settembre è innegabile che c'è stata una pericolosa frenata e di conseguenza bisogna rialzare la china il prima possibile. La prima chance per farlo e che sicuramente non si potrà sbagliare è quella contro il Lecce di venerdì prossimo. Da una parte ci sarà la squadra di Baroni a caccia di importanti punti salvezza, dall'altra i friulani che vogliono provare in tutti i modi a restare attaccati al treno Europa. Al termine della scorsa partita ha espresso il suo parere Sandi Lovric , centrocampista dell'Udinese. Ecco le parole dello sloveno.

"Volevamo vincere per i nostri tifosi ma continuiamo a testa alta, ora concentrati per la prossima contro il Lecce". Poche parole, ma sicuramente molto importanti. In questa riga il giocatore cerca di far capire a tutti l'importanza del prossimo match e soprattutto quanto dispiace non essere riusciti a portare a casa i tre punti. Contro la Cremonese c'è stata una partita a senso unico, ma tutto questo non è bastato per poter essere soddisfatti e contenti. Le dichiarazioni non sono terminate qua. Non è mancato anche un piccolo accenno al grande supporto ricevuto dal pubblico presente in trasferta in quel di Cremona (più di duemila tifosi presenti per la causa).