Notizie Udinese | Tegola Lovric: filtra pessimismo sulle sue condizioni

Oggi giorno di riposo per gli uomini di Sottil che con la testa sono già proiettati alla sfida di venerdì sera contro il Lecce, ultimo impegno casalingo di campionato nel 2022. L'anticipo tra cinque giorni non favorisce certo il recupero degli infortunati. Il pensiero va a Rodrigo Becao , alle prese con lo stiramento al flessore destro, ma anche, da ieri, a Sandi Lovric , che a Cremona ha dovuto chiedere il cambio ad inizio ripresa per un risentimento al flessore della gamba destra.

Sulle sue condizioni di salute, filtra però pessimismo dall'ambiente friulano. Il centrocampista si sottoporrà oggi agli esami strumentali, ma tutto fa pensare che il 2022 del giocatore ex Lugano sia finito in anticipo. Questa è una grave perdita per il tecnico dei bianconeri che in un colpo solo perde tecnica e qualità in mediana. Da quando è arrivato in estate, Sandi Lovric si è preso in poco tempo le chiavi del centrocampo, regalando alla formazione friulana più versatilità e una grande capacità in fase d'impostazione e rifinitura.