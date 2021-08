Udinese – Le parole dei protagonisti prima del match contro i bianconeri

La compagine friulana entrerà in campo con il coltello fra i denti. Scopri assieme a noi, le parole dei protagonisti

Tutto è pronto, manca solo qualche minuto prima che inizi ufficialmente il campionato della compagine friulana. Sono tutti molto carichi, dai dirigenti, al mister passando per i giocatori. L'entusiasmo è alle stelle e c'è voglia di fare bene. L'avversario è il più temuto di tutti, stiamo parlando della Vecchia Signora comandata dal presidente Andrea Agnelli, ma già sappiamo che la compagine friulana entrerà in campo con il coltello fra i denti. Scopri assieme a noi, le parole dei protagonisti, in zona mista, prima del match.