Juventus-Udinese / Le parole di Walace: “Una partita diversa dalle altre”

Il team friulano si prepara per il prossimo incontro di campionato. Dall'altra parte del campo ci sarà un team pronto come la Vecchia Signora

La squadra bianconera ha lavorato tutta la settimana in vista dell'incontro di campionato che prenderà il via tra qualche minuto. Oggi si scende sul campo per quello che è uno dei match dall'importanza più elevata nel corso di una stagione. Il match sarà contro la Vecchia Signora guidata da mister Max Allegri. Come di consueto a presentare la partita ci hanno pensato i giocatori che tra qualche minuto potranno deciderla. Per l'Udinese ha detto la sua il centrocampista e soprattutto grande mediano: Walace. Ecco le parole dell'ex Amburgo in vista dell'incontro che tra mezz'ora incollerà al televisore tutti i fans delle zebrette.

"È una partita diversa, di altissimo livello sappiamo molto bene la qualità che ha la società che gioca all'Allianz Stadium. Per affrontarla dovremo fare una gara di grande intensità e con l’atteggiamento giusto". L'idea di tutto il team è molto chiara e sanno che questo incontro vale qualcosa in più rispetto a tutti gli altri (basta ricordare la vittoria arrivata durante la ripresa con gol di Fofana). Nell'ambiente c'è fiducia anche e grazie soprattutto all'ultima partita giocata, visto che nonostante non è arrivata la vittoria comunque è andata in scena una prova convincente contro l'Empoli. Non perdere la seconda parte dell'intervista rilasciata dal giocatore brasiliano.

Dopo la partita contro l'Empoli — "L'umore è positivo, con l'Empoli abbiamo fatto una bella partita e dobbiamo ripartire da qui. Abbiamo preso un gol che solitamente non prendiamo, ma ci sta fa parte del gioco". Come detto in precedenza nell'ambiente c'è fiducia e i giocatori non vedono l'ora di poter prendere un risultato di grandissimo livello contro una squadra pronta e preparata come la vecchia signora guidata da Max Allegri.