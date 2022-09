News Udinese – Parte il ballottaggio / In due per un posto a centrocampo

Il team bianconero continua a giocare e prepararsi in vista di un match molto importante. Mister Sottil davanti ad un ballottaggio

Il team bianconero si sta preparando per il prossimo incontro di campionato. Una partita non semplice e contro una squadra che sa giocare un calcio di grande impatto, ma soprattutto fatta di grandi campioni. L'Inter di Simone Inzaghi arriva per essere protagonista e fare la partita in quel di Udine. Dall'altra parte gli uomini di mister Sottil dovranno dare tutto per mettere il bastone tra le ruote alla squadra di Milano. Nelle ultime ore sta nascendo un vero e proprio ballottaggio nel mezzo del campo. I protagonisti sono due giocatori che hanno sorpreso in questi primi incontri stagionali. Ecco chi tra i due potrebbe partire dal primo minuto.

I protagonisti dell'articolo sono Lazar Samardzic e Sandi Lovric. Il primo, dopo il game winner contro il Sassuolo, cerca assolutamente un ruolo da protagonista e vorrebbe partire proprio dal primo minuto. Il secondo ha servito un assist durante lo scorso match ed ha tutte le intenzioni di riconfermarsi ad altissimi livelli (come detto da lui anche in diverse interviste). Adesso tocca al tecnico che dovrà prendere una decisione e far capire a tutti chi dei due partirà dal primo minuto. Il ballottaggio è veramente apertissimo ed ecco quale potrebbe essere il centrocampo titolare dell'Udinese.

Così in campo

Al momento sono tre i giocatori sicuri di una maglia da titolare e che certamente daranno tutto per la causa: Walace, Roberto "El Tucu" Pereyra e Destiny Udogie. Il primo si metterà (come suo solito) davanti alla difesa. Il secondo sulla fascia destra e il terzo sull'out di sinistra. Ora bisogna decidere i due centrocampisti centrali con un Makengo che scalpita e sembra essere favorito assieme ad un Lovric che al momento ha qualche chance in più del tedesco Samardzic.