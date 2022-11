Notizie Udinese – Pereyra è fondamentale: i dati parlano chiaro

Il team bianconero riprende i lavori in vista della seconda parte della stagione. La squadra vuole sorprendere, ecco il punto sul capitano

La squadra allenata da Andrea Sottil lavora in vista dei prossimi incontri di campionato, stiamo parlando di una società che vuole continuare a sorprendere proprio come fatto nelle prime giornate di questa stagione. Al momento l'ottavo posto in classifica non garantisce un piazzamento europeo, ma l'obiettivo è proprio quello di riuscire a raggiungere una posizione di questo tipo che è di assoluto prestigio. Nelle ultime ore il capitano del team bianconero è circondato da notizie tutt'altro che positive. I tifosi si iniziano a preoccupare perché il rinnovo non arriva e di conseguenza le strade dell'Udinese e del Tucu potrebbero dividersi prima del tempo. Andiamo ad analizzare i numeri del fantasista. Un giocatore importantissimo per la squadra.

Al momento il Tucu ha messo a referto una sola rete, ma ben cinque assist e di conseguenza capiamo sin da subito che si tratta di un giocatore molto difficile da sostituire. Se andiamo a snocciolare le statistiche potremmo notare anche che l'argentino ha creato ben sette chiare occasioni da gol e si piazza al quarto posto in questa speciale classifica. Sopra di lui solo dei fenomeni come Zielinski, Kvara e Dumfries. Inoltre l'esterno di Sottil è anche nella top ten per dribbling tentati, più precisamente si trova al settimo posto. Sono ben 36 le volte in cui l'ex River ha provato a saltare l'uomo.

Tutte lo vogliono — Non è un caso che tutte le squadre si stanno interessando ad un suo possibile acquisto a parametro zero. Al momento la Fiorentina sembra essere in pole position ed assieme al club viola ci sono anche i neroazzurri di Simone Inzaghi. Non va tralasciata anche la pista argentina, anche se resta difficile visto che il Tucu ha intenzione di lottare anche ad alti livelli per qualche stagione.