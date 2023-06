Udinese – Parte la ricerca del difensore: tutti gli obiettivi / La giornata

L'Udinese è una delle società italiane più attive sul mercato. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha le idee chiarissime e vuole provare a costruire un team di livello veramente elevato, per poter puntare alla parte sinistra della classifica nel corso della prossima stagione. I movimenti fatti sia sulle fasce che in attacco fanno pensare ad un club pronto. L'arrivo di giocatori giovani, ma già con esperienza da vendere come Lucca o Zemura è solo l'ennesimo avvertimento a non sottovalutare la campagna acquisti di una società che raramente sbaglia i colpi. In queste ore si continua a lavorare ed è iniziata una vera e propria caccia al nuovo difensore centrale, anche per via della situazione Rodrigo Becao.