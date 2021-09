News Udinese – Lo stato di forma degli avversari / I partenopei fanno paura

Sta per arrivare il quarto impegno stagionale, uno scontro ad alta quota. L'Udinese se la dovrà vedere contro i primi in classifica

Dopo un avvio di campionato scoppiettante, arriva il secondo test impegnativo per la società friulana. Il team allenato da Luca Gotti se la dovrà vedere contro i partenopei di Luciano Spalletti. Parliamo di un match tutt'altro che facile, dato che la società campana non ha nessuna voglia di lasciare punti sul campo della Dacia Arena. Si prospetta una vera e propria battaglia tra quattro giorni. I tifosi potrebbero essere il dodicesimo uomo in campo e fare la differenza, dato che il tutto esaurito è dietro l'angolo. Questo potrebbe incutere timore alla società napoletana, scopri assieme a noi le condizioni in cui si presentano a questo super match.