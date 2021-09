News Udinese – I tifosi sono carichi / Tutti allo stadio

La squadra viaggia a vele spiegate verso il quarto impegno stagionale. Il match sarà tutt'altro che facile, ma il team è pronto

La squadra ha iniziato la stagione al meglio, con sette punti in tre partite, arrivati nelle sfide contro i bianconeri guidati da Max Allegri, i liguri di Thiago Motta e i lagunari di Paolo Zanetti. Ora in programma il quarto match stagionale, un impegno tutt'altro che semplice. Il team se la dovrà vedere con la momentanea capolista. La voglia di fare bene è ai massimi livelli e nessuno ha intenzione di tirarsi indietro. Si prospetta una vera e propria battaglia in quel della Dacia Arena. Andiamo insieme a scoprire le ultime. Il pubblico è euforico e tutti vogliono andare a vedere l'Udinese.

Il tutto esaurito

Ebbene sì, come si può evincere dal titolo, le grandi prestazioni del team stanno portando tutti i tifosi bianconeri allo stadio, se ci uniamo la capienza al 50%, il tutto esaurito sembra dietro l'angolo. Sono già migliaia i tagliandi stampati per il super match di Lunedì sera, che sarà contro i partenopei guidati da Luciano Spalletti. Con il passare del tempo aumenta sempre di più la certezza, i 12 500 posti disponibili verranno sicuramente occupati. Il merito va principalmente alla società e alla sua politica molto interessante sui prezzi. Ecco tutte le novità in vista del monday night.

Le ultime

La squadra dovrà molto probabilmente fare a meno di due nuovi giocatori. Il primo è Destiny Udogie, ancora fuori per il problema allo psoas, continuano le terapie e si spera possa recuperare il prima possibile. La data per il rientro è fissata dopo questo trittico. Il secondo è Isaac Success, ancora alle prese con dei problemi gastrointestinali. Non è al meglio e probabilmente bisognerà aspettare l'infrasettimanale per vederlo in campo. Nelle ultime ore, anche un titolarissimo si è fermato. La preoccupazione è molta, parliamo di un super titolare, un punto fisso sulla destra. Ecco di chi stiamo parlando <<<