News Udinese – Il patron cambia idea / Giocatori liberi, nessun ritiro

Il presidente Giampaolo Pozzo era molto vicino a convocare un ritiro in vista del prossimo incontro, ma alla fine ha cambiato idea: le ultime

Pericolo scampato. Questo potrebbe essere uno dei pensieri dei giocatori bianconeri dopo la decisione del patron di revocare l'idea di ritiro che stava prendendo quota in queste ultime ore. Gli ultimi risultati erano stati tutt'altro che eccellenti e di conseguenza era stato Giampaolo Pozzo in persona a pensare ad un ritiro per ricompattare il gruppo in vista di questo finale di stagione. Ci sono ancora diverse partite da giocare e non si può perdere ogni bussola a così tanto dalla fine. Di conseguenza non si può fare altro che continuare a lavorare senza sosta in vista dei prossimi impegni di campionato.

La partita contro la Roma sarà la cartina di tornasole per commentare al meglio questa annata. Ad oggi è veramente difficile trarre i conti per una squadra che è partita in maniera clamorosa, ma ha fatto pochissimi punti nelle restanti partite. Dopo il grande avvio, ricordiamo che l'Udinese è riuscito a ottenere solo tre vittorie e due contro squadre in uno stato di forma non ottimale come l'Empoli e la Sampdoria di Deki Stankovic. Resta ancora impressa negli occhi di tutti i tifosi la grandissima partita contro un team di alto livello come i rossoneri di Stefano Pioli, ma questa può essere anche definita come l'unica grandissima prestazione del 2023.

La svolta deve arrivare domenica — Adesso un altro incontro da novanta contro una società di primissima fascia come quella giallorossa. Mister Sottil sa che non ci può essere l'ennesimo passo falso e vuole cercare di replicare nei minimi dettagli la grande partita giocata sempre contro la Roma ma ad inizio stagione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto sulle trattative di mercato di questo ultimo periodo. Per un nuovo terzino che arriva, c'è un difensore centrale che va. Le ultime su Becao <<<