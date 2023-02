Udinese – Patron Pozzo a colloquio con la squadra / Occorre una soluzione

Il presidente dell'Udinese ha parlato personalmente con i ragazzi nel corso dell'ultimo allenamento. Adesso occorre trovare una soluzione

La squadra allenata da Andrea Sottil si è allenata già nel corso di ieri pomeriggio. Nessun giorno di pausa per un team che ha bisogno di tornare a vincere e deve farlo in tutti i modi possibili ed immaginabili. Proprio durante l'allenamento di ieri pomeriggio è intervenuto anche il presidente in persona per cercare di avere un colloquio con tutto il team. Non una situazione semplice quella che sta vivendo la squadra ed anche il patron ha provato in tutti i modi a spronare questi ragazzi che stanno vivendo un momento di down prolungato. Ecco cosa possono essersi detti il presidente e i ragazzi guidati da Sottil.

Sicuramente il presidente ha cercato di calmare le acque ma allo stesso tempo rimproverare in maniera perfetta i suoi giocatori. Sappiamo benissimo che il momento che sta attraversando l'Udinese non è dei più semplici ed allo stesso tempo bisogna lavorare in maniera perfetta per poter trovare una quadra sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo Pozzo ha preferito parlare di persona alla squadra in una specie di confronto dove saranno emersi tutti i problemi di questo ultimo periodo. Adesso non possiamo fare altro che attendere una reazione sul campo anche a partire dal match di questo sabato contro l'Atalanta.

Le lamentele del presidente — Al patron non saranno andate giù queste prestazioni principalmente per una promessa che aveva fatto a tutti i tifosi bianconeri quando si era ancora ad inizio stagione. Non dimentichiamo che proprio Pozzo ha detto che quest'anno l'Udinese avrebbe lottato fino all'ultimo per un piazzamento in Europa. Ad oggi questo traguardo sembra essere un vero e proprio utopia, ma chissà se dopo questa strigliata possa essere cambiato qualcosa e di conseguenza possa partire un nuovo assalto.