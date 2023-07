Calciomercato Udinese – Pejicic niente Ajax / Il bianconero rinnoverà

Il calciatore bianconero David Pejicic era finito nel mirino dei migliori club d'Europa. Il suo contratto andava rinnovato e di conseguenza sono diversi i team che lo hanno messo sotto osservazione. Tra i tanti c'era anche l'Ajax pronto per un colpo in pieno stile lancieri. L'Udinese, però, è stata molto attiva e subito si è cautelata con il calciatore, garantendosi il suo rinnovo e soprattutto la partenza dello sloveno, con la squadra nel ritiro in Austria. L'Udinese è tornato a pescare dalla sua Primavera e dopo il predestinato Simone Pafundi, anche un altro giovanissimo sembra essere pronto per diventare un punto importante nel corso delle prossime annate. Vedremo se l'Udinese riuscirà a confermarsi sul campo e soprattutto a dare spazio al classe 2007. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato. Rodrigo Becao è in uscita <<<