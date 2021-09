Calciomercato Udinese – Urgono rinforzi in difesa: Marino pensa a 2 nomi

Ieri alla Dacia Arena non c'è stata partita. Il Napoli ha dominato sotto tutti i punti di vista. A dir la verità, nei primi 15-20 minuti, l'Udinese ha giocato in maniera aggressiva non lasciando spazi agli avversari. Tuttavia, il gol di Osimhen ha tagliato le gambe ai friulani. Da quel momento è stato un monologo Napoli.