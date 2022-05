Notizie Udinese – Il pensiero di Orlando: “Udogie può diventare…”

Il team bianconero continua a crescere e fare del suo massimo. Non perdere tutti i dettagli di giornata e l'intervista di un ex storico

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. La squadra ha intenzione e vuole ancora fare bene e fare la differenza, dall'altra parte ci sarà un altro team pronto per dare il massimo e cercare in tutti i modi di strappare punti salvezza. Stiamo parlando dello Spezia di Thiago Motta, una società che nonostante il mercato chiuso è riuscita a fare la differenza e mettere in difficoltà la maggior parte delle avversarie. Ha giocato un calcio propositivo e sempre con intenzioni di fare qualcosa in più rispetto all'avversario. L'Udinese, comunque, vuole portarsi a casa i tre punti perché l'assalto al decimo posto è ancora vivo e inoltre questa sarà l'ultima partita davanti al proprio pubblico. Nel frattempo, quest'anno è nato un vero e proprio talento. Stiamo parlando di Destiny Udogie. L'ex bianconero Orlando ha detto la sua sull'esterno italiano e sul team in generale.