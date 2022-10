News Udinese | Pereyra festeggia: “Sono orgoglioso di questo traguardo”

L'Udinese si gode una partenza di campionato storica. La squadra di Andrea Sottil non ha sbagliato nulla e in questo istante si trova al terzo posto in classifica (dietro la coppia composta da Atalanta e Napoli). Quello bianconero sembra essere una vera e propria macchina perfetta, riuscendo a ribaltare un risultato che avrebbe potuto tagliare le gambe ai friulani. Al termine dell'incontro di ieri sera ha parlato anche uno dei leader di questa formazione: il Tucumano Pereyra. Ecco le dichiarazioni del centrocampista argentino, arrivato alla 150esima partita in maglia bianconera.