Udinese – Pereyra: “Indossare la fascia da capitano è un orgoglio”

Il capitano protagonista dell'incredibile vittoria di domenica sera ha detto la sua alla trasmissione televisiva Udinese Tonight. Diverse le sue dichiarazioni sia sull'incontro con la Roma che anche sulle precedenti giornate. Il centrocampista si trova ad occupare un nuovo ruolo, ma ha comunque tutto l'interesse a sorprendere e fare la differenza sul campo da gioco. Il Tucu, per il momento, si gode il suo ottimo momento di forma e non vede l'ora di scendere in campo anche settimana prossima per portare a casa altri tre punti e continuare a sognare. A proposito di sogni, le sue dichiarazioni partono subito con l'obiettivo di questa nuova stagione.