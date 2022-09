News Udinese – Pereyra non vede l’ora di giocare a Verona: ecco perché

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro. Ecco il motivo per cui il capitano non vede l'ora di giocare il match contro l'Hellas

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Una squadra che si gode la sua posizione in classifica e pensa di poter fare il massimo anche a partire da lunedì prossimo. Dopo il weekend riprenderà il torneo iridato e l'Udinese vuole mantenere a tutti i costi la terza posizione guadagnata nel corso delle prime sette giornate. Allo stadio Bentegodi, però, ci sarà una squadra che ha voglia di tornare a macinare vittorie importanti nel corso del torneo: Hellas Verona. Il team allenato da Gabriele Cioffi non è partito al meglio e i cinque punti conquistati fino ad oggi sono effettivamente troppo pochi. Passiamo ad una curiosità molto interessante, il Tucumano Pereyra , quando vede la maglia dell'Hellas Verona rende come non mai. Ecco i dati sorprendenti sul suo percorso contro la società scaligera.

Al momento non si è ancora sbloccato sotto il punto di vista del gol, ma per quanto riguarda gli assist è uno dei migliori di tutto il nostro campionato. Al momento si trova un gradino sotto questa speciale classifica, ma non detiene lo scettro in solitaria. Sopra di lui ci sono anche altri calciatori di grandissimo livello come Milinkovic Savic e Gerard Deulofeu (cinque assist). A quanto pare il passaggio decisivo è un marchio di fabbrica bianconero. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni dell'avversario. Ecco l'intervista a Simone Verdi <<<