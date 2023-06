News Udinese – Pereyra: “Sto ancora riflettendo. Mi riposo e poi decido”

Il centrocampista argentino Roberto "El Tucu" Pereyra ha detto la sua sul possibile futuro personale e di squadra. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione

Roberto "El Tucu" Pereyra ha parlato ieri sera in esclusiva con l'emittente televisiva societaria. Un'intervista in cui è stato possibile fare il punto di questa infinita stagione ed anche iniziare a tirare già qualcosa per quanto riguarda l'anno che verrà. Non sarà semplice riuscire a mantenere un calciatore con queste qualità, ma l'idea della squadra è proprio quella di continuare a lavorare senza lasciare indietro nessuno. Intano non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le parole del giocatore argentino. Ecco il punto sulla stagione appena trascorsa.

"Aver giocato 200 partite con l’Udinese per me è un onore, un orgoglio. Sono molto contento, peccato per il risultato finale di ieri, volevamo chiudere bene il campionato, che per noi comunque è stato positivo. Sono contento e soddisfatto di questo gruppo". Il capitano ha subito raccontato il suo pensiero sul grandioso traguardo raggiunto proprio nelle ultime ore con la maglia bianconera. Un calciatore che è sempre stato un punto di riferimento sia per i più esperti che per i nuovi arrivati. Adesso, però, è arrivato il momento di decidere il proprio futuro. Nulla è scritto e di conseguenza bisogna continuare a lavorare proprio in vista della prossima stagione. Ecco la decisione di Pereyra sul suo contratto in scadenza tra meno di un mese.

Il contratto del Tucu — "Sto ancora riflettendo. Starò in vacanza qualche giorno con la mia famiglia, mi riposo e poi deciderò". Le parole sono molto chiare e di conseguenza un grande punto di domanda aleggerà attorno al capitano dell'Udinese per ancora qualche giorno. In caso di rinnovo la squadra è già pronta per pianificare la prossima stagione attorno ad un calciatore di primissimo livello. In caso contrario bisognerà cercare e trovare una possibile soluzione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano proprio dal mercato. Arslan ha deciso il suo futuro <<<